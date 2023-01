श्रीनगर से लेकर शिमला-औली तक बर्फबारी, SNOWFALL का लुत्फ उठा रहे टूरिस्ट

SNOWFALL: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश से तापमान में गिरावट आई है. दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक बारिश हुई है. बर्फबारी के कारण सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला और उत्तराखंड के औली तक में बारिश और बर्फबारी हुई है. टूरिस्ट SNOWFALL का लुत्फ उठा रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में अभी भी रुक-रुककर बर्फबारी हो रही है. सैलानी इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं. सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, कल तक बर्फबारी जारी रह सकती है. चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है. श्रीनगर के साथ ही जम्मू-कश्मीर के अन्य ऊंचाई वाले हिस्सों में भी बर्फबारी हुई है जिस कारण सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं और टूरिस्ट बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं.



हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी बर्फबारी हुई है. सैलानी इसका लुत्फ उठा रहे हैं. हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है. बर्फबारी के बाद वादियों का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा है. वहीं, राजस्थान के माउंट आबू का मौसम भी सुहावना हो गया है और तापमान में गिरावट आई है. उत्तराखंड के कई हिल स्टेशनों में बर्फबारी हुई है. औली में बर्फबारी हुई है. देहरादून में कल रात से ही बारिश हो रही है. गौरतलब है कि सर्दियों में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड एवं जम्मू-कश्मीर के हिल स्टेशनों की सैर करते हैं और यहां बर्फ से जुड़ी हुई गतिविधियों का आनंद लेते हैं और बर्फबारी में खेलते हैं. पहाड़ों पर रुक-रुककर होने वाली बर्फबारी बेहद सुंदर लगती है और सैलानियों के चेहरे खिल उठते हैं.