Hindi Travel

Snowfall In Gulmarg 10 Things About Gulmarg Hill Station Jammu Kashmir

Snowfall in Gulmarg: गुलमर्ग में बर्फबारी, इस Hill Station की 10 बातें जानिए

Snowfall in Gulmarg Hill Station of Jammu and Kashmir: अगर आपको बर्फबारी देखनी है तो आप जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग की सैर कर सकते हैं. सर्दियों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ये हिल स्टेशन परफेक्ट है.

Snowfall in Gulmarg Hill Station of Jammu and Kashmir: गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर का बेहद सुंदर हिल स्टेशन है. यह हिल स्टेशन दुनियाभर में बर्फबारी से जुड़ी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए फेमस है. देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने-कोने से टूरिस्ट सर्दियों में गुलमर्ग की बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं. इस हिल स्टेशन पर टूरिस्ट स्कीइंग कर सकते हैं और आसमान से गिरते हुए बर्फ के फांहों को हाथों से छूकर उसके अहसास को अपने भीतर समेट सकते हैं. गणतंत्र दिवस के मौके पर गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और मौसम ने करवट बदल ली है. गुलमर्ग हिल स्टेशन पर हुई हल्की बर्फबारी ने टूरिस्टों और स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिला दी है. पिछले डेढ़ महीने से गुलमर्ग हिल स्टेशन पर सूखा पड़ा हुआ था और टूरिस्ट बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे. हल्की बर्फबारी ने इस हिल स्टेशन पर पहुंचने वाले सैलानियों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में खुशी भर दी है. दरअसल, बर्फबारी न होने से पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा था और टूरिस्ट बर्फबारी का आनंद लेने के लिए अधिक ऊंचाई वाले स्थानों का रुख कर रहे थे.

Trending Now

गुलमर्ग हिल स्टेशन के बारे में 10 बातें

गुलमर्ग हिल स्टेशन समुद्र तल से करीब 2730 फीट की ऊंचाई पर है. यह एक बेहद ही सुंदर हिल स्टेशन है जहां घूमने के बाद टूरिस्ट इस हिल स्टेशन को भूल नहीं पाते हैं. ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश अधिकारी गुलमर्ग में गर्मियों के दौरान आराम करने के लिए आया करते थे. इस जगह का नाम गुलमर्ग 16वीं सदी के चक वंश के सुल्तान सलमान युसूफ शाह ने रखा था. गुलमर्ग का अर्थ है- फूलों का मैदान. गुलमर्ग में अनेक किस्म के फूलों के पौधे हैं. ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में जहांगीर ने गुलमर्ग से कई तरह के फूल के पौधों को लाकर अपने बगीचों में लगवाया था. यह हिल स्टेशन बर्फबारी देखने के लिए परफेक्ट है. टूरिस्ट यहां स्कीइंग करने के लिए आते हैं. गुलमर्ग हिल स्टेशन में टूरिस्ट स्ट्रॉबेरी घाटी की सैर कर सकते हैं. गुलमर्ग में आप सबसे ऊंची केबल कार का लुत्फ उठा सकते हैं. गुलमर्ग में टूरिस्ट गोल्फ खेल सकते हैं. एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं.

गुलमर्ग का निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू रेलवे स्टेशन है. इस रेलवे स्टेशन से गुलमर्ग हिल स्टेशन की दूरी करीब 290 किमी है. गुलमर्ग हिल स्टेशन का निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर हवाई अड्डा है. हवाई अड्डा गुलमर्ग से करीब 60 किमी दूर स्थित है.

You may like to read

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Travel की और अन्य ताजा-तरीन खबरें