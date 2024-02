Snowfall in Jammu and Kashmir: श्रीनगर सहित विभिन्न हिस्सों में हुई ताजा बर्फबारी, वीडियो देखिए

Fresh snowfall in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में ताजा बर्फबारी हुई है. जिसका वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर सहित विभिन्न हिस्सों में ताजा बर्फबारी हुई है और पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है. कई फीट ऊंची बर्फ की परतें जम गई हैं. सैलानी बर्फबारी के बीच छातों को लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं. बर्फबारी का आनंद लेते हुए भी टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं और वीडियो व सेल्फी ले रहे हैं. बर्फबारी से पूरी घाटी दूर-दूर तक सफेद चादर से ढक गई है.

बर्फबारी का यह नजारा बेहद सुंदर दिखाई दे रही है. बर्फबारी में घाटी के पेड़-पौधें भी सफेद चादर से ढक गए हैं. टूरिस्ट बर्फबारी में चहल-कदमी करते हुए दिख रहे हैं. बर्फबारी 20 फरवरी को हुई है और सैलानियों ने इस बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठाया है.

#WATCH Jammu and Kashmir: Fresh snowfall occurred in several parts of Srinagar. (20.2) pic.twitter.com/zDnh6GTS8K

— ANI (@ANI) February 20, 2024