शिलांग बेहद खूबसूरत जगह है. यहां चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती समाई हुई है. यही वजह है कि शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं. प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से भरपूर शिलांग, मेघालय की राजधानी है और बड़ी तादाद में यहां देश और विदेश से टूरिस्ट आते हैं.

शिलांग समुद्र तल से 1,491 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है. यहां हम बता रहे हैं कि आपको 2022 में शिलांग में कहां-कहां घूमना चाहिए.

उमियम झील ( Umiam Lake Shillong)

आप इस साल शिलांग में उमियम झील देख सकते हैं. यह मानव निर्मित झील है जो बेहद खूबसूरत है. उमियम झील शिलांग के उत्तर में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इस झील को 1960 में बनाया गया था. इसे देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं. यहां टूरिस्ट वोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं. यह झील हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलती है. Also Read - दिल्ली से 760 किमी दूर है माउंट आबू, यहां घूमिये ये जगहें

शिलांग पीक (Shillong Peak Shillong)

2022 में आप शिलांग पीक जरूर घूम आएं. यह समुद्र तल से 6449 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. शिलांग पीक वायु सेना के अड्डे पर स्थित है और यहां भारतीय वायु सेना का एक रडार स्टेशन भी है. आप यह सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3: 30 बजे तक घूम सकते हैं.

एलीफेंट फॉल्स (Elephant Falls Shillong)

अगर आपने अभी तक शिलांग का एलीफेंट फॉल्स नहीं देखा है तो इस साल जरूर देख लें. यह हाथी झरना बेहद खूबसूरत है और इसे देखने के लिए दूर-दूर से टूरिस्ट आते हैं.

डॉन बॉस्को संग्रहालय ( Don Bosco Museum Shillong)

अगर आप मेघालय की जनजातीय संस्कृति और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो डॉन बॉस्को संग्रहालय जरूर जाएं. यह संग्रहालय सात मंजिला है और इसमें 17 गैलेरी शामिल हैं. जिनमें टूरिस्ट पेंटिंग देख सकते हैं.