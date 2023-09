Hindi Travel

Teachers Day 2023 Visit These 7 Museums In Delhi With Children On Teachers Day

Teachers Day 2023: टीचर्स डे के दिन बच्चों के साथ घूमिए दिल्ली ये 7 म्यूजिमय

आप टीचर्स डे के दिन मैडम तुसाज म्यूजियम की सैर कर सकते हैं. इस म्यूजियम में सैलानी मोम की मूर्तियां देख सकते हैं. इस म्यूजियम में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शाहरुख खान तक के मोम के पुतले देखने को मिल जाएंगे.

Best Places To Visit In Delhi On Teachers Day: देशभर में हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है. इस बार 5 सितंबर मंगलवार के दिन आ रहा है. इस टीचर्स डे के मौके पर आप अपने बच्चों को दिल्ली के म्यूजियम घूमाइए. वैसे भी बच्चों से लेकर युवाओं के बीच टीचर्स डे का खास महत्व होता है, इस दिन लोग अपने शिक्षकों और उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं. शिक्षकों के प्रति सम्मान दर्शाने और जीवन में उनके अहम योगदान को याद करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है. इसी दिन देश के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी होती है. उन्हीं की जयंती को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. आइए जानते हैं कि इस टीचर्स डे आप दिल्ली के किन-किन म्यूजियमों की सैर कर सकते हैं.

Trending Now

नेशनल रेल म्यूजियम

आप टीचर्स डे पर बच्चों के साथ नेशनल रेल म्यूजियम की सैर कर सकते हैं. यह दिल्ली का मशहूर म्यूजियम है और बड़ी तादाद में बच्चे अपने परिवार के साथ इस म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं. यह म्यूजियम दिल्ली के चाणक्यपुरी में है. यहां आप विभिन्न तरह के रेल मॉडल्स देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं. यहां सैलानी पुराने भांप के इंजन से लेकर आधुनिक मॉडल के रेल इंजन देख सकते हैं. इस म्यूजियम का उद्घाटन 1 फरवरी 1977 में हुआ था. इस म्यूजियम की सैर के लिए आपको टिकट लेना होगा. यह म्यूजियम सोमवार को बंद रहता है. यहां वयस्कों की एंट्री फीस 50 रुपये और बच्चों की एंट्री फीस 10 रुपये है. इस म्यूजियम को सैलानी सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक घूम सकते हैं.

मैडम तुसाद म्यूजियम

आप टीचर्स डे के दिन मैडम तुसाज म्यूजियम की सैर कर सकते हैं. इस म्यूजियम में सैलानी मोम की मूर्तियां देख सकते हैं. इस म्यूजियम में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शाहरुख खान तक के मोम के पुतले देखने को मिल जाएंगे. यह म्यूजियम दिल्ली में रीगल थिएटर के पास है. इस म्यूजियम में जाने के लिए भी टिकट लगता है और यह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है.

नेहरू तारामंडल,नेशनल म्यूजिम इत्यादि

इस टीचर्स डे आप नेहरू तारामंडल से लेकर नेशनल म्यूजिम की सैर कर सकते हैं. नेहरू तारामंडल म्यूजियम में आप पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं. यहां सैलानी स्काई थिएटर के जरिए पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं. यह म्यूजियम सोमवार को बंद रहता है. बाकी दिन मंगलवार से लेकर रविवार तक यह म्यूजियम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है. इसके साथ ही इस टीचर्स डे आप नेशनल म्यूजिम, नेशनल साइंस सेंटर, शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉर्डन आर्ट इत्यादि जगहों की सैर कर सकते हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Travel की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES