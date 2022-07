उत्तराखंड में कई जगहें ऐसी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है. ऐसी ही एक जगह है बारादसर झील. इस झील को हम ‘सीक्रेट डेस्टिनेशन’ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कम ही सैलानियों को जानकारी होती है. यह झील बेहद ऊंचाई पर स्थित है और इस क्षेत्र में ट्रैकर्स ट्रैक के लिए जाते हैं. इस बेहद खूबसूरत झील और इसके आसपास दुर्लभ ब्रह्म कमल खिलता है. इस वक्त इस सुंदर झील के पास उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल खिल चुका है. जिसकी एक फोटो उत्तराखंड टूरिज्म ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी साझा की है. जिसमें इस अद्भुत झील के किनारे ब्रह्म कमल को खिला हुआ दिखाया गया है.Also Read - ये हैं भारत की 3 सबसे ज्यादा खूबसूरत झीलें, इनमें से एक को देखने के लिए लेना पड़ता है परमिट

यह झील इतनी खूबसूरत है कि इसके करीब जाकर आप बर्फ से ढंके हिमालय और बादलों से घिरे हुए पहाड़ों को देख सकते हैं. यह जगह एकदम शांत और प्रकृति की गोद में स्थित है. Also Read - उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से सैकड़ों डाक कांवड़ यात्री फंसे, कई घंटे से लोग परेशान

The Baraadsar Lake is a lesser-known place in the Himalayas and home to the rare Brahma Kamal flower. Excellent panoramic views await you at this divine spot in Uttarkashi.

Credit: Chandar Rawat

