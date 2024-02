Hindi Travel

The Face Of Tourists Brightened Due To Snowfall In The Mountains Himachal And Uttarakhand Snowfall

पहाड़ों में बर्फबारी से खिल उठा टूरिस्टों का चेहरा, हिमाचल-उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फ ही बर्फ

Snowfall in Uttarakhand, Himachal and Jammu and Kashmir: अगर आप बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो यह सबसे बेस्ट टाइम है. इस वक्त जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हुई है. आने वाले दिनों में भी जमकर बर्फबारी का अलर्ट है.

Snowfall in Uttarakhand, Himachal and Jammu and Kashmir: फरवरी के शुरू होते ही पहाड़ों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है. आसमान से गिरते हुए बर्फ के फांहों को देखकर टूरिस्टों में खुशी की लहर है. बर्फबारी के कारण पहाड़ों में चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई है और पारा गिर गया है. कई महीने के सूखे के बाद सीजन की पहली बर्फबारी देखकर टूरिस्ट और कारोबारी दोनों ही खुश हैं. गुरुवार को भी उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है. कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी जारी भी है. जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग हिल स्टेशन में शुक्रवार सुबह भी बर्फबारी जारी है. पहाड़ों में जहां बर्फबारी हुई तो वहीं मैदानी इलाकों में भी जमकर बारिश हुई है. कई जगहों पर औले भी गिरे हैं. श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद टूरिस्टों का जमवाड़ा लगने लगा है.

Trending Now

उत्तराखंड के औली, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ के अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है. मुनस्यारी हिल स्टेशन में गुरुवार को जमकर बर्फबारी हुई जिसके बाद चारों तरफ की मोटी-मोटी चादर बिछ गई. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी इस सीजन व नए साल की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे टूरिस्टों में खुशी की लहर है. चंबा के खज्जियार में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई. उत्तराखंड के चारधाम में तो लगातार बर्फबारी हो रही है. केदारनाथ में बर्फबारी के कारण कई फीट बर्फ जम गई है. गंगोत्री- यमुनोत्री और बदरीनाथ हाईवे भी बर्फबारी के बाद से बंद हो गया है. उत्तराखंड के चोपटा हिल स्टेशन में भी जमकर बर्फबारी हुई है. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर,चितकुल, कल्पा, कुन्नौचारंग, नेसंग, हांगो और चुलिंग में भी गुरुवार रात जमकर बर्फबारी हुई है.

You may like to read

बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर खिल उठी खुशी

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में हुई सीजन की बर्फबारी ने टूरिस्टों के चेहर पर मुस्कुराहट खिला दी है. काफी लंबे वक्त से टूरिस्ट इस तरह की बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे. अन्य सालों के मुकाबले इस साल सीजन की पहली बर्फबारी देरी से हुई है, जिस कारण बीच में टूरिस्ट थोड़ा निराश भी थे. लेकिन अब एक बार फिर से टूरिस्टों के चेहर पर बर्फबारी देखने के लिए खुशी खिल उठी है. सर्दियों में देश के कोने-कोने से टूरिस्ट हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं और यहां बर्फ से जुड़े हुए खेल खेलते हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Travel की और अन्य ताजा-तरीन खबरें