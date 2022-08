The Most Ancient Temples in The World in Hindi: दुनियाभर में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनका इतिहास इतना पुराना है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं. ये मंदिर अपने साथ प्राचीन सभ्यता के साक्ष्यों और समृद्ध विरासत को समेटे हुए हैं. ये मंदिर किसी रहस्य से कम नहीं हैं. इनमें से कुछ मंदिरों को आध्यात्मिक उद्देश्यों और कुछ को बनाने के अपने कारण हैं. लेकिन इतना जरूर है कि इन प्राचीन मंदिरों को देखने के बाद आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी. अभी तक आपने भारत के एक हजार साल से भी ज्यादा पुराने मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन मिस्त्र, यूरोप और इंग्लैंड में भी ऐसे ही मंदिर मौजूद हैं. आइये इन मंदिरों के बारे में जानते हैं.Also Read - ये हैं असम और मिजोरम की सबसे डरावनी जगहें, दिन में भी यहां जाने से कतराते हैं टूरिस्ट!

अमाडा मंदिर, मिस्त्र (Temple of Amada, Egypt)

मिस्त्र का अमाडा मंदिर बेहद प्राचीन है. यह मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था. इस मंदिर का निर्माण फिरौन थुटमोस III ने किया था. यह मंदिर मिस्त्र के नूबिया में है. यह मिस्र के सबसे पुराने मंदिरों में शामिल है और इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है. यहां इस मंदिर के अंदरूनी हिस्सों पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शिलालेख हैं. इस मंदिर में सदियों से कई सारे परिवर्तन हुए हैं और वक्त-वक्त पर इसका जीर्णोद्धार हुआ है. प्राचीन जगहों में रुचि रखने वाले सैलानियों को इस मंदिर की सैर जरूर करनी चाहिए. अब आप इसके खंडहर देख सकते हैं.

हल- सैफलियनी हाइपोगियम ( Hypogeum of Hal- Saflieni)

यूरोप के माल्टा में स्थित हाइपोगियम मंदिर का निर्माण करीब 2500 ईसा पूर्व किया गया था. यह मंदिर भूमिगत बनाया गया है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है. इस मंदिर की नक्काशी, गुप्त कक्ष, संकीर्ण मार्ग, विशाल खिड़कियां, सजावटी द्वार और भित्तिचित्र देखकर आप हैरान रह जाएंगे. हालांकि यह मंदिर उस स्वरूप में नहीं है जैसे यह अपने प्राचीन वक्त में रहा होगा. लेकिन इसके खंडहरों से ही इसकी विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है. यह मंदिर 1902 में खोजा गया था और 1990 में बंद कर दिया गया था.

स्टोनहेंज, इंग्लैंड (Stonehenge, England)

दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में स्थित इस मंदिर को 3000 ईसा पूर्व में बनाया गया था. यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है. यह मंदिर किसने बनाया इस विषय पर अभी तक बहस है और इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है. इस मंदिर की संरचना देखने लायक है. इसे 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था.