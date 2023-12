ये हैं 4 Chirstmas डेस्टिनेशन, IRCTC से बुक करें बस और घूमें इन जगहों पर

Christmas 2023: क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है और हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. भारत सहित पूरी दुनिया में क्रिसमस के पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. इस पर्व को ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन चर्च में ईसाई विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. क्रिसमस के लिए लोग अपने घरों, दुकानों और चर्चों को सुंदर तरीके से सजाते हैं और क्रिसमस ट्री भी बनवाते हैं. इस दिन को केक काटकर और कैंडल जलाकर मनाया जाता है. क्रिसमस पर सेंटा क्लोज बच्चों को उपहार देते हैं, और ईशु के जन्मदिन को खुशी और धूमधाम से मनाते हैं. ऐसी मान्यता है कि क्रिसमस के दिन ही ईसा मसीह ने मरियम के घर जन्म लिया था. इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आप परिवार और दोस्तों के साथ कुछ जगहों की सैर कर सकते हैं. हम आपको इन जगहों के बारे में बता रहे हैं, खास है कि इन जगहों की सैर के लिए आप IRCTC से बस भी बुक कर सकते हैं.

