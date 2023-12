Hindi Travel

These Are 5 Cheap Tour Packages Of Irctc For New Year 2024

IRCTC New Year 2024 Tour Package: ये हैं New Year 2024 के लिए IRCTC के 3 सस्ते टूर पैकेज

IRCTC का असम और मेघालय टूर पैकेज मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होगा. यह टूर पैकेज 7 रात और 8 दिन का है. इस टूर पैकेज का नाम ASSAM AND MEGHALAYA (WBA058) है. IRCTC के इस टूर पैकेज में चेरापूंजी, गुवाहाटी, रोड, मावलिनॉन्ग और शिलांग डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. इस टूर पैकेज की यात्रा फ्लाइट मोड में होगी और स्थानीय जगहों पर यात्रियों को बस से घुमाया जाएगा.

IRCTC New Year 2024 Tour Package: नया साल आने वाला है. New Year 2024 के लिए IRCTC ने कई सस्ते टूर पैकेज पेश किए हैं. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट New Year 2024 पर विभिन्न पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं और घुमक्कड़ी के साथ अपने नये साल को यादगार बना सकते हैं. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश का टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और टूरिस्ट सस्ते में भी यात्रा करते हैं. IRCTC के इन टूर पैकेजों में टूरिस्टों के खाने और रहने की व्यवस्था फ्री में होती है. IRCTC ने 2024 के टूर पैकेजों को देखो अपना देश के तहत पेश किया है. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में जानते हैं.

IRCTC का राजस्थान टूर पैकेज

IRCTC का राजस्थान टूर पैकेज इंदौर से शुरू होगा. इस टूर पैकेज का नाम RAJASTHAN DESERT CIRCUIT EX INDORE (WBA057) है. IRCTC का यह टूर पैकेज 6 रात और 7 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट बिकानेर ( BIKANER), जयपुर ( JAIPUR), जैसलमेर ( JAISALMER) और जोधपुर ( JODHPUR) की सैर करेंगे. IRCTC का यह टूर पैकेज 21 जनवरी से शुरू होगा. अगर आप इस टूर पैकेज में अकेले यात्रा करते हैं, तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 44400 रुपये देना होगा. वहीं, अगर आप इस टूर पैकेज में दो लोगों के साथ यात्रा करते हैं, तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 33800 रुपये देना होगा. वहीं, अगर आप इस टूर पैकेज में तीन लोगों के साथ यात्रा करते हैं, तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 32000 रुपये देना होगा. बेड के साथ 5 से 11 साल के बच्चों का किराया 28200 रुपये रखा गया है. बिना बेड के 5 से 11 साल के बच्चों का किराया 24650 रुपये रखा गया है. 2 से 5 साल के बच्चों का किराया 18400 रुपये रखा गया है.

IRCTC का असम-मेघालय टूर पैकेज

अगर आप टूर पैकेज में अकेले यात्रा करते हैं, तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 61650 रुपये देना होगा. वहीं, अगर आप दो लोगों के साथ इस टूर पैकेज में यात्रा करते हैं, तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 44550 रुपये देना होगा. वहीं, अगर आप तीन लोगों के साथ इस टूर पैकेज में यात्रा करते हैं, तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 42600 रुपये देना होगा.

IRCTC का नॉर्थ ईस्ट टूर पैकेज

IRCTC के इस नॉर्थ ईस्ट टूर पैकेज की शुरुआत चेन्नई से होगी. यह टूर पैकेज 6 रात और 7 दिन का है. इस टूर पैकेज का नाम नॉर्थ ईस्ट एक्स चेन्नई (SMA 15) है. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट से यात्रा करेंगे. टूरिस्ट कंफर्ट क्लास में यात्रा करेंगे. IRCTC का यह टूर पैकेज 10 फरवरी 2024 से शुरू होगा. इस टूर पैकेज में चेरापूंजी, गुवाहाटी, रोड, मावलिनॉन्ग और शिलांग डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 44,500 रुपये है और इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं. इसके साथ ही टूरिस्ट 9003140680 और 8287931964 नंबर पर कॉल कर भी टूर पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं.

