Hindi Travel

These Are The 3 Most Beautiful Tourist Destinations In The World Plan To Visit Them In 2024

ये हैं दुनिया के 3 सबसे सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 2024 में बनाएं इन्हें घूमने का प्लान

दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां टूरिस्ट घूम सकते हैं. कुछ जगहें ऐसी हैं जो इतनी सुंदर है कि हर किसी का सपना इन्हें देखने और यहां घूमने का होता है. हम आपको ऐसी ही सुंदर जगहों के बारे में बता रहे हैं.

Most Beautiful Places In The World: दुनिया में एक से बढ़कर एक सुंदर जगहें हैं. टूरिस्ट इन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए बेसब्र रहते हैं. वैसे तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में 190 देश हैं और हर देश में कोई न कोई ऐसी जगह है, जो टूरिस्टों को इस कदर अट्रैक्ट कर देती है कि वहां से आने का मन नहीं होता है. पर यहां हम आपको सिर्फ 3 जगहों के बारे में बता रहे हैं, जो बेहद सुंदर है और जहां दुनियाभर से टूरिस्ट आते हैं. आप भी 2024 में इन जगहों को देख सकते हैं और यहां की यात्रा का टूर बना सकते हैं.

Trending Now

पेरिस

पेरिस बेहद सुंदर है. यह सिटी फ्रांस की राजधानी है. इसे वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स में से एक माना जाता है. अगर आपने अभी तक पेरिस नहीं घूमा है, तो आप पेरिस की सैर कर सकते हैं. दुनियाभर से लाखों टूरिस्ट हर साल पेरिस की सैर पर आते हैं. इसे सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ लाइट्स इत्यादि उपनामों से भी संबोधित करते हैं. टूरिस्ट यहां एफिल टॉवर, लौवर और आर्क डी ट्रायम्फ जैसे कई वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सैर कर सकते हैं. यहां आलीशन शॉपिंग मॉल देख सकते है. टूरिस्ट पेरिस में नोट्रे डेम गिरिजाघर, सैक्रे कोएर, सीन नदी और ल्यूव्रे म्यूजियम घूम सकते हैं.

You may like to read

बोरा बोरा, फ्रेंच पोलिनेशिया

टूरिस्ट 2024 में बोरा बोरा की सैर भी कर सकते हैं. यह एक ज्वालामुखी है जो फ्रांसीसी पोलिनेशिया में है. दुनियाभर के टूरिस्ट इस जगह पर छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं. यहां टूरिस्ट घने जंगल, नीले लैगून और शानदार रिजॉर्ट देख सकते हैं और प्रकृति के बीच छुट्टियां बिता सकते हैं. यह बेहद रोमांटिक जगह है जो चारों ओर से छोटे- छोटे द्वीपों से घिरी है. टूरिस्ट यहां समुद्री खेलों का आनंद ले सकते हैं.

लंदन

हर किसी का सपना होता है कि वो एक बार लंदन जरूर देखे. यह रोमांचित करने वाली जगह है. दुनिया के सबसे सुंदर जगहों में लंदन का नाम भी आता है. यह शहर इंग्लैंड की राजधानी है और इसे रोमन ने बसाया था. यह ब्रिटेन का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और बेहद सुंदर है. यहां टूरिस्ट लंदन ग्रेट आर्किटेक्चर और हेरिटेज सहित लंदन आई, बिग बेन, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वेस्टमिंस्टर के ऐबी और नेल्सन जैसे कई टूरिस्ट अट्रेक्शन की सैर कर सकते हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Travel की और अन्य ताजा-तरीन खबरें