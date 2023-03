Yamunotri: यमुनोत्री के करीब हैं ये 3 जगहें, चार धाम यात्रा के दौरान यहां भी घूमिये

उत्तराखंड के चार धामों में यमुनोत्री भी शामिल है. समुद्रतल से यमुनोत्री की ऊंचाई 3235 मीटर है. यहां मां यमुना का मंदिर है. शास्त्रों के मुताबिक, इस स्थल पर असित मुनि रहते थे. यह जगह उनका निवास स्थान था. यमुनोत्री प्रांगण में एक स्तंभ है, जिसे दिव्यशिला कहते हैं. ऋषिकेश से यमुनोत्री की दूरी करीब 200 किलोमीटर है. यहां माता यमुना मंदिर का निर्माण टिहरी गढवाल के महाराजा प्रताप शाह ने करवाया था. इस मंदिर के कपाट दीवाली के बाद बंद हो जाते हैं. फिर अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं. इस बार यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे.

खरसाली एक छोटा-सा गांव है. यह गांव यमुनोत्री मंदिर के करीब है. यह समुद्र तल से लगभग 2,675 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं. सर्दियों के मौसम में यहां भारी बर्फबारी होती हैं. यह जगह बेहद सुंदर है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है.