Things To Do In Coorg 2024 If You Are Visiting Coorg Then Definitely Do These 10 Things

Things To Do in Coorg 2024: कूर्ग की सैर पर हैं तो जरूर करिए ये 10 चीजें

Things To Do in Coorg 2024: कूर्ग हिल स्टेशन बेहद सुंदर है. यह हिल स्टेशन कर्नाटक में है. आइए जानते हैं कि यहां आप क्या-क्या कर सकते हैं.

Things To Do in Coorg 2024: क्या आपने कूर्ग की सैर की है? कूर्ग घूमा है. कूर्ग एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां जाने के लिए हर टूरिस्ट तरसता है. यह हिल स्टेशन प्रकृति की गोद में बसा हुआ है. इस हिल स्टेशन को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है. यह हिल स्टेशन कर्नाटक में है. टूरिस्ट यहां जंगल, घाटियां, नदियां, झरने और खूबसूरत नजारे निहार सकते हैं. चाय के बागान देख सकते हैं. कूर्ग हिल स्टेशन कावेरी नदी के किनारे है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कूर्ग हिल स्टेशन की सैर कर रहे हैं, तो क्या-क्या कर सकते हैं.

कूर्ग में करिए ये चीजें

हाइकिंग कैंपिंग रिवर राफ्टिंग होमस्टे जीप सफारी बर्ड वाचिंग वाइल्डलाइफ सफारी ट्रैकिंग कॉफी और चाय बागान यात्रा फिशिंग

कूर्ग हिल स्टेशन में टूरिस्ट फिशिंग से लेकर ट्रैकिंग तक कई एक्टिविटी कर सकते हैं. यहां टूरिस्ट बर्ड वाचिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं. टूरिस्ट यहां रिवर राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं. टूरिस्ट कूर्ग जीप सफारी का भी आनंद ले सकते हैं. कूर्ग में कई खूबसूरत होम स्टे हैं. टूरिस्ट इन होम स्टे में रह सकते हैं और प्रकृति की खूबसूरती को निहार सकते हैं. कूर्ग में घूमने का सबसे आकर्षण यहां के कॉफी और चाय के बागान हैं, जहां टूरिस्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं.

कूर्ग घूमने के लिए देशभर से टूरिस्ट आते हैं. यहां टूरिस्ट ओंकारेश्वर मंदिर घूम सकते हैं. भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 1820 में निर्मित क्षेत्र में सबसे पुराना मंदिर है. कूर्ग में ही टूरिस्ट भांगंडेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. टूरिस्ट यहां ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य घूम सकते हैं. यह अभयारण्य साल 1974 में स्थापित किया गया था.

कूर्ग में टूरिस्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं और हाइकिंग का आनंद ले सकते हैं.

