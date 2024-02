Hindi Travel

Things To Do In Mussoorie: मसूरी में करिए ये 10 चीजें, बेहद सुंदर है हिल स्टेशन

Things To Do In Mussoorie: मसूरी हिल स्टेशन उत्तराखंड में है. यह हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है. मसूरी बेहद सुंदर है और देश के कोने-कोने से टूरिस्ट यहां आते हैं. आइए जानते हैं मसूरी में आप क्या-क्या कर सकते हैं.

Things To Do In Mussoorie: मसूरी बेहद सुंदर हिल स्टेशन है. इस हिल स्टेशन की सैर के लिए दुनियाभर से लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं. मसूरी में टूरिस्ट सर्दियों और गर्मियों दोनों ही मौसम में बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं. यह हिल स्टेशन प्रकृति की गोद में बसा है और इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है. मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर देती है. टूरिस्ट यहां घने जंगल, पहाड़, नदियां, झरने और वादियां देख सकते हैं. यह हिल स्टेशन एडवेंचर पसंद टूरिस्टों के लिए परफेक्ट है. उत्तराखंड में स्थित यह हिल स्टेशन छुट्टियां बिताने के लिए परफेक्ट है. आइए पहले जानते हैं कि मसूरी में आप कौन-सी 10 चीजें कर सकते हैं.

मसूरी में करिए ये 10 चीजें

मसूरी घूमने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप इस हिल स्टेशन में क्या-क्या एक्टिविटी कर सकते हैं. यह हिल स्टेशन टूरिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यहां की सुंदरता सैलानियों को बांध लेती है.

ट्रैकिंग हाइकिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स रॉक क्लाइम्बिंग पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग फिशिंग शॉपिंग फोटोग्राफी माउंट बाइकिंग

मसूरी हिल स्टेशन में टूरिस्ट फोटोग्राफी से लेकर फिशिंग और माउंट बाइकिंग तक कई एक्टिविटी कर सकते हैं. यह हिल स्टेशन ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए बेस्ट माना जाता है. टूरिस्ट यहां रॉक क्लाइम्बिंग कर सकते हैं. पहाड़ चढ़ने की एक्टिविटी बेहद मजेदार होती है और इसका अनुभव कभी न भुलाया जा सकने वाला होता है. इस हिल स्टेशन पर टूरिस्ट पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं. मसूरी हिल स्टेशन दिल्ली से सिर्फ 274 किमी दूर है. यह हिल स्टेशन देहरादून के पास है. देहरादून से इस हिल स्टेशन की दूरी 35 किलोमीटर है. यह हिल स्टेशन चारों तरफ से देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है. टूरिस्ट मसूरी में लंढौर की सैर कर सकते हैं. टूरिस्ट लंढौर से हिमाचल को देख सकते हैं. यहां टूरिस्ट लाल टिब्बा और क्लॉक टावर की सैर कर सकते हैं.

