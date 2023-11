IRCTC: 13 दिन का यह गुजरात टूर पैकेज 13 दिसंबर से हो रहा शुरू, डिटेल जानिए

IRCTC Gujarat Tour Package: IRCTC ने टूरिस्टों के लिए गुजरात टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट गुजरात की सैर कर सकेंगे. इस टूर पैकेज का नाम ग्लोरियस गुजरात विद स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए भिन्न-भिन्न टूर पैकेजों को पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिे टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ टूरिस्ट प्लेसिस की यात्रा करते हैं. IRCTC के कई टूर पैकेजों में टूरिस्टों को ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाती है. IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होती है. आइए IRCTC के गुजरात टूर पैकेज के बारे में जानते हैं.

IRCTC का गुजरात टूर पैकेज 13 दिन का है. यह टूर पैकेज कुल 12 रात और 13 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत अगरतला से होगी. टूर पैकेज में टूरिस्टों को अहमदाबाद, द्वारका, सोमनाथ और वड़ौदरा की सैर कराई जाएगी.

The Glorious Gujarat with Statue of Unity Ex-Agartala (EZBG10) tour starts on 13.12.2023.

