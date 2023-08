IRCTC: ये है 7 दिन का गुजरात टूर पैकेज, 29 सितंबर से होगा शुरू

IRCTC Gujarat Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. अब IRCTC ने टूरिस्टों के लिए गुजरात की सैर का टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट सस्ते में गुजरात घूम सकते हैं. IRCTC ने यह टूर पैकेज देखो अपना देश के तहत पेश किया है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट मोड से यात्रा करेंगे. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का गुजरात टूर पैकेज 6 रात और 7 दिन का है. इस टूर पैकेज में यात्रा की शुरुआत पश्चिम बंगाल के बगडोगरा से होगी. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देख सकेंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज में अहमदाबाद, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, बड़ौदरा और दीव डेस्टिनेशन कवर होंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 42,520 रुपये है.

IRCTC के अन्य टूर पैकजों की तरह ही इस टूर पैकेज में भी यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था रेलवे करेगा. टूरिस्टों को टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलेगा. IRCTC के इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं.