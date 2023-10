IRCTC: ये है 8 दिन का रंगीला राजस्थान टूर पैकेज, घूमिये ये जगहें, किराया जानिए

IRCTC Rajasthan Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए राजस्थान टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को ‘देखो अपना देश’ के तहत पेश किया गया है. टूर पैकेज का नाम ‘राजस्थान रंगीला’ रखा गया है. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश-विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्टों को सस्ते में और सुविधा के साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों की सैर कराई जाती है. IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होती है. इसके साथ ही इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है. राजस्थान एक ऐसी जगह है, जहां दुनियाभर से टूरिस्ट आते हैं और यहां की संस्कृति और खानपान से रूबरू होते हैं. आइए IRCTC के राजस्थान रंगीला टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Revisit the royal era of the desert state with the Rajasthan Regalia ex Coimbatore (SEA31) tour starting on 14.11.2023.

Book now on https://t.co/Nyllma5nS2#DekhoApnaDesh #Travel #explore #tickets #Rajasthan pic.twitter.com/ltAFysOT28

— IRCTC (@IRCTCofficial) October 29, 2023