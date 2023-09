ये है IRCTC का गोवा टूर पैकेज, 6 अक्टूबर से हो रहा शुरू, डिटेल जानिए

IRCTC टूरिस्टों के लिए गोवा का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी और टूरिस्ट गोवा की सैर करेंगे. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सस्ते में यात्रा करते हैं और उनको कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं. IRCTC ट्रेन और प्लेन से यात्रियों को सफर करता है. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का गोवा टूर पैकेज 4 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट 3 रात और 4 दिन बिताएंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की सैर करेंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 30,800 रुपये है. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था रेलवे की करेगी.