ये है IRCTC का लेह-लद्दाख टूर पैकेज, 17 सितंबर से होगा शुरू, डिटेल जानिए

irctc leh ladakh tour package: IRCTC टूरिस्टों के लिए नया लद्दाख टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज की यात्रा देखो अपना देश के तहत होगी. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज की शुरुआत कोच्चि से होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट लेह और लद्दाख के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्रेश वाटर लेक, पहाड़ और नदियों के साथ ही लद्दाख की प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से देखेंगे. इस टूर पैकेज में यात्री हवाई जहाज से सफर करेंगे. टूरिस्ट कोच्चि एयरपोर्ट से लद्दाख के लिए उड़ान भरेंगे.

IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम लाइवली लेह लद्दाख एक्स कोच्चि है. इस टूर पैकेज में लेह, शाम वैली, नुब्रा और पैंगोंग डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट से यात्रा करेंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआत 17 सितंबर से होगी और यह टूर पैकेज 24 सितंबर को समाप्त होगा. IRCTC का यह टूर पैकेज 7 रात और 8 दिन का है. IRCTC के अन्य टूर पैकेजों की तरह ही इस टूर पैकेज में भी यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था रेलवे करेगा. टूर पैकेज में यात्रियों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलेगा.