ये है IRCTC का सिंगापुर-मलेशिया टूर पैकेज, दिल्ली से होगा शुरू, डिटेल जानिए

IRCTC ने टूरिस्टों के लिए सिंगापुर और मलेशिया टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट सस्ते में सिंगापुर और मलेशिया की सैर कर सकते हैं. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश का टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं. आइए IRCTC के सिंगापुर और मलेशिया टूर पैकेज के बारे में जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 6 रात और 7 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. इस टूर पैकेज में सिंगापुर और मलेशिया के डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम ENCHANTING SINGAPORE AND MALAYSIA (NDO21) है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट हवाई जहाज से सफर करेंगे.

Take a trip to the Enchanting Singapore and Malaysia (NDO21) on 20.11.2023 & 04.12.2023 from Delhi and witness the gems of Asia.

