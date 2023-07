Hindi Travel

ये है दुनिया का सबसे लंबा Cruise, Titanic से है 5 गुना बढ़ा, इसमें हैं 7 swimming pools

Titanic से भी बड़े इस Cruise में 7 स्विमिंग पुल हैं. इसमें 20 डेक हैं. इस क्रूज में टूरिस्टों के लिए ग्राउंडब्रेकिंग वाटरस्लाइड हैं. यह क्रूज इतना लग्जरी है कि हर कोई टूरिस्ट इसमें सफर करना चाहेगा. इस क्रूज में टूरिस्टों के मनोरंजन के हर साधन मौजूद हैं.

1997 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम Titanic था. यह फिल्म तब से लेकर अब तक देखी जाती है और इसकी मिसाल दी जाती है. इस फिल्म में दिखाया गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज कैसे समुद्र में समा गया था? अंत के कारण यह फिल्म हमेशा चर्चा में बनी रही. इस फिल्म की कहानी काल्पनिक थी पर इसमें दिखाए गए जहाज की कहानी असली थी. 1912 में जब टाइटेनिक नाम का यह जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमरीका की ओर चला तो विशाल हिमखंड से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गया. पर अब Titanic से भी 5 गुना बढ़ा क्रूज बन गया है और इसमें टूरिस्ट सफर का आनंद ले रहे हैं.

Titanic से भी विशाल इस Cruise में हैं 7 स्विमिंग पुल

क्या है दुनिया के इस सबसे बड़े क्रूज का नाम?

दुनिया के इस सबसे बड़े क्रूज का नाम Icon of the Seas है. इस क्रूज को द रॉयल कैरेबियन इंटरनेशन ने बनाया है. Icon of the Seas क्रूज की लंबाई 1,198 फीट है. जबकि टाइटैनिक की लंबाई 852 थी. इस क्रूज का भार टाइटैनिक से 5 गुना अधिक है. इसका भार 250,800 टन है. जबकि टाइटैनिक का 46,329 था. इस क्रूज से आप सागर से 220 डिग्री व्यूज देख सकते हैं. इस क्रूज पर आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा. इतना ही नहीं, टूरिस्टों के टहलने के लिए यहां पार्क भी है. इस क्रूज पर टूरिस्टों के लिए सेंट्रल पार्क भी बनाया गया है. इस क्रूज के लिए अक्टूबर 2022 से ही टूरिस्टों ने टिकट खरीद लिए थे. इस क्रूज में सफर करने के लिए आपको लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेंगे. आइकॉन ऑफ द सीज ने दुनिया के सबसे बड़े क्रूज जहाज के रूप में अपनी यात्रा शुरू भी कर दी है.

