Hindi Travel

आज है The International Day of Action for Rivers, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानिये

आज है The International Day of Action for Rivers, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानिये

उत्तराखंड में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी है. सतलुज नदी पंजाब में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है. इस नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट राकस्ताल से होता है, जिसके बाद यह हिमाचल प्रदेश से होकर पंजाब में प्रवेश करती है.

The International Day of Action for Rivers: हर साल 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है. यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नदियों के महत्व के बारे में बताना और विभिन्न खतरों से नदियों को बचाने के प्रति लोगों को जागरुक करना है. इस दिवस के जरिए नदियों के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ाई जाती है. नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के मौके पर हम आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बता रहे हैं.

भारत नदियों का देश है. विभिन्न राज्यों में कई नदियां हैं जो कि आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं. देश की प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा हैं. इन नदियों से मिलकर कई सहायक नदियां बनती हैं. हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों पिघलने से बनती हैं, जिनमें पूरे वर्ष प्रवाह बना रहता है. हिमालय से बनने वाली नदियों को तीन तंत्रों (सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र) में विभाजित किया गया है. ये नदियां पहाड़ी मार्ग में आकर में झरनों का निर्माण करती हैं. प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी हैं. ये नदियां हिमालय की तुलना में काफी पुरानी हैं. प्रायद्वीपीय नदियों में केवल नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं. इसके अलावा भारत में व्यास नदी और सतलुज नदियां भी हैं.

उत्तराखंड में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी है. सतलुज नदी पंजाब में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है. इस नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट राकस्ताल से होता है, जिसके बाद यह हिमाचल प्रदेश से होकर पंजाब में प्रवेश करती है. पंजाब में यह नदी ब्यास नदी से जुड़ने के बाद चेनाब नदी में शामिल हो जाती है. कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जान जाता है. यह नदी कोडुग जिले के ब्रह्मागिरि पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई 760 किमी है.