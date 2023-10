Tour Package: IRCTC लाया है 4 दिन का है पुरी टूर पैकेज, जानिए डिटेल

Tour Package for Puri Yatra- IRCTC टूरिस्टों के लिए विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सस्ते में यात्रा करते हैं और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है. IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होती है. अब IRCTC टूरिस्टों के लिए डिवाइन पुरी टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट पुरी की सैर करेंगे. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का डिवाइन पुरी टूर पैकेज 3 रात और 4 दिन का है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज में पुरी, चिल्का, कोणार्क और भुवनेश्वर डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज में हवाई जहाज मोड में यात्रा होगी.

Explore Odisha with Divine Puri Tour Package (NDA15) starting on 02.11.23 and 23.11.23 from Delhi.

Explore Odisha with Divine Puri Tour Package (NDA15) starting on 02.11.23 and 23.11.23 from Delhi.

