IRCTC के इस टूर पैकेज से घूमिए लखनऊ से गोवा, किराया और डिटेल जानिए

IRCTC Goa Tour Package: IRCTC ने टूरिस्टों के लिए गोवा टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज की याक्षा लखनऊ से शुरू होगी. टूरिस्ट इस सस्ते टूर पैकेज के जरिए गोवा की सैर कर सकेंगे. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों की खासियत होती है कि इनमें टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है. IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्टों को फ्री में रहने और खाने की सुविधा मिलती है. साथ ही ट्रैवल गाइड और ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाती है.

Book a holiday to the pristine beaches of Goa with IRCTC Tourism’s ‘Glorious Goa’ tour (NLA88) starting on 11.03.2023 from Lucknow.

Details on https://t.co/dDKhKRUmJd

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 20, 2024