अगर आप शहर की भीड़-भाड़ से दूर कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं, तो चारेख हिल स्टेशन आपका इंतजार कर रहा है. यह हिल स्टेशन अभी तक पर्यटकों की नजरों से दूर ही है, क्योंकि यहां कम तादाद में सैलानी आते हैं. प्राकृतिक खूबसूरती, पहाड़, जंगल और हरियाली से घिरा हुआ यह हिल स्टेशन सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है. यहां का प्रदूषण मुक्त वातावरण और ठंडी-ठंडी हवाएं सैलानियों के दिल को छू जाती है. इस हिल स्टेशन से दूर-दराज के नजारे देखने का अपना ही रोमांच है. सांझ को यहां का ढलता हुआ सूरज पर्यटकों के दिल में बस जाता है. ट्रैकिंग के शौकीन सैलानियों के लिए कम भीड़-भाड़ होने के चलते यह हिल स्टेशन 'स्वर्ग'समान है. अगर आपने भी अभी तक चारेख (Charekh Hill Station in Hinid) नहीं देखा तो फौरन यहां घूमने का टूर बना सकते हैं.

दिल्ली से महज 5 घंटे में पहुंच जाएंगे चारेख (Charekh Hill Station in Hindi)

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और चारेख हिल स्टेशन (Charekh Hill Station Near Lansdowne Uttarakhand) घूमने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह बेहद करीब है. पर्यटक महज 5 घंटे में दिल्ली-एनसीआर (Hill Station Near Delhi-NCR) से चारेख हिल स्टेशन पहुंच जाएंगे. यह हिल स्टेशन दिल्ली से सिर्फ 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. सैलानी यहां उत्तराखंड परिवहन की बस या फिर खुद के वाहन से जा सकते हैं.

समुद्र तल से 5330 फीट की ऊंचाई पर है चारेख

खूबसूरत चारेख हिल स्टेशन उत्तराखंड के कोटद्वार में है. शांत वातावरण और मनोरम वादियां से घिरा हुआ यह हिल स्टेशन समुद्र तल से 5330 फीट की ऊंचाई पर है. प्राकृतिक सौंदर्य, हरी-भरी घाटियां और दूर-दूर तक फैले घने जंगल, झरने और हिमालय का करीब से देखना है, तो चारेख से बढ़िया सैलानियों के लिए कोई दूसरा हिल स्टेशन नहीं है. यहां आप चरेख फूड एंड फॉरेस्ट रिसॉर्ट में ठहर सकते हैं. यह खूबसूरत रिसॉर्ट 5 एकड़ में फैला हुआ है और पर्यटकों के लिए यहां सारी सुविधाएं मौजूद हैं. प्रदूषण और शोरगुल की दुनिया से दूर चारेख आपके लिए एकदम स्वर्ग सा महसूस होगा!

इस हिल स्टेशन को घूमने का सबसे बेस्ट टाइम मार्च से लेकर अक्टूबर तक है. ऐसे में इस अक्टूबर तक आप इस हिल स्टेशन को घूम सकते हैं. हालांकि ठंड में भी सैलानी यहां जा सकते हैं. जाड़ों के मौसम में पर्यटक यहां से बर्फ से ढंका हुआ हिमालय देख सकते हैं. इस हिल स्टेशन के आसपास कई खूबसूरत जगहें हैं, जिन्हें टूरिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं. जिनमें राजाजी नेशनल पार्क भी शामिल है.