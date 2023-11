IRCTC: 15 दिन के इस टूर पैकेज से घूमिए नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्य, जानिए कब से हो रहा शुरू

IRCTC North East Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए नॉर्थ ईस्ट का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को IRCTC ने देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट नॉर्थ ईस्ट के पांच राज्यों की सैर करेंगे. इस टूर पैकेज का नाम नॉर्थ ईस्ट डिस्कवर दिया गया है. टूर पैकेज में टूरिस्ट भारत गौरव डिलेक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन से सफर करेंगे. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ सफर करते हैं. इसके साथ ही IRCTC के टूर पैकेजों के जरिए टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है.

IRCTC का नॉर्थ ईस्ट टूर पैकेज 14 रात और 15 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय की सैर करेंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 76,640 रुपये होगी. इस टूर पैकेज की शुरुआत 16 नवंबर से होगी.

🚆*Embark on an Unforgettable Journey through India’s Hidden Gem – The North East!*

*Introducing “North East Discovery” – By Bharat Gaurav Deluxe AC Tourist Train, A 15-Day Adventure Like No Other!*

*Highlights of the Tour:*

*Tour Name:* NORTH EAST DISCOVERY

*Duration:* 14… pic.twitter.com/1HxIsChQEt

