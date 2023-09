IRCTC के इस टूर पैकेज से करिए 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, किराया और डिटेल जानिए

IRCTC 7 JYOTIRLINGA YATRA: IRCTC श्रद्धालुओं के लिए 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज के जरिए श्रद्धालु ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे. यह धार्मिक टूर पैकेज एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पेश किया गया है. IRCTC के इस टूर पैकेज में श्रद्धालु भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए यात्रा करेंगे. IRCTC के अन्य टूर पैकेजों की तरह ही इस टूर पैकेज में भी श्रद्धालुओं के रहने और खाने की व्यवस्था रेलवे करेगा. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ ट्रेन व हवाई जहाज से यात्रा करते हैं. खास बात है कि IRCTC के टूर पैकेजों में यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं और रहने व खाने की व्यवस्था मुफ्त में आईआरसीटीसी ही करता है. आइए IRCTC के ज्योतिर्लिंग टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 9 रात और 10 दिन का है. इस टूर पैकेज का नाम 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा है. इस टूर पैकेज की शुरुआत गोरखपुर से होगी. टूर पैकेज में श्रद्धालु ट्रेन से यात्रा करेंगे. इस टूर पैकेज में टोटल बर्थ 767 हैं. इनमें कंफर्ट 49, स्टैंडर्ड 70 और इकॉनोमी सीटें 648 हैं. इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत 17 नवंबर से होगी.

Embark on a sacred sojourn with Bharat Gaurav Tourist Train! Traverse through the divine 7 Jyotirlingas from Gorakhpur.

Join us for a spiritual awakening like never before.

