सस्ते में घूमिए कूर्ग, मसूरी और ऊटी.. फिर नहीं मिलेगा ऐसा टूर पैकेज

IRCTC: IRCTC कूर्ग, मसूरी और ऊटी के लिए शानदार टूर पैकेज लाया है. अगर आप इन हिल स्टेशनों की सैर का प्लान बना रहे हैं, तो यह टूर पैकेज आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि फिर आपको इससे सस्ता टूर पैकेज नहीं मिलेगा. इस टूर पैकेज से टूरिस्ट बंगलुरू की भी सैर कर सकेंगे. टूर पैकेज में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का वेस्टर्न घाट कवर होंगे. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए विभिन्न प्रकार के टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए जहां यात्री सस्ते में यात्रा करते हैं, वहीं टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Explore an intriguing ecosystem & venerated temples on Tour Of South Western Valleys Ex Visakhapatnam. Book now on https://t.co/NPry7gYkZW#azadikirail #amritmahotsav — IRCTC (@IRCTCofficial) June 21, 2023