जयपुर से घूमिए हैदराबाद, IRCTC के इस 3 दिन के टूर पैकेज के बारे में जानिए

IRCTC Hyderbad Tour Package: IRCTC ने टूरिस्टों के लिए हैदराबाद का टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम मल्लीकार्जुन रामोजी सिटी हैदराबाद है. इस टूर पैकेज की शुरुआत जयपुर से होगी. IRCTC ने सोशल मीडिया साइट X पर इस टूर पैकेज को लेकर पोस्ट शेयर किया है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं

IRCTC का यह टूर पैकेज 2 रात और 3 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत जयपुर से होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट हैदराबाद और मल्लिकार्जुन की सैर करेंगे. यह टूर पैकेज 13 फरवरी से शुरू होगा और 18 फरवरी को समाप्त होगा. IRCTC के इस टूर पैकेज में प्रति व्यक्ति किराया 23685 रुपये रखा गया है. इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं. इसके साथ ही टूरिस्ट 8595930996 और 9001094705 नंबर पर कॉन्टेक्ट के जरिए भी इस टूर पैकेज को बुक कर सकते हैं. इस टूर पैकेज में अब कुछ ही सीटें बची हैं.

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 23, 2024