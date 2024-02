IRCTC: इस सस्ते टूर पैकेज से अप्रैल-मई में घूमिए लद्दाख, 7 दिन में कवर होंगी ये 4 जगहें

IRCTC Ladakh Tour Package: IRCTC ने टूरिस्टों के लिए लद्दाख टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को ‘देखो अपना देश’ के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज का नाम डिस्कवर लद्दाख है. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ विभिन्न धार्मिक व टूरिस्ट स्थलों की सैर कर सकते हैं.

Awaken your inner adventurer with a trip to #Ladakh.

Join the Discover Ladakh with IRCTC- LTC Approved (NDA12) tour starting from #Delhi

Book now on https://t.co/RXOsYJPseB#dekhoapnadesh #Travel #Booking #Tour pic.twitter.com/9iRNuMAUOJ

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 12, 2024