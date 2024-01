IRCTC के इस टूर पैकेज से घूमिए मिजोरम, जानिए किराया

IRCTC MIZORAM TOUR PACKAGE: IRCTC ने टूरिस्टों के लिए मिजोरम का टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट मिजोरम की चार जगहों की सैर करेंगे. यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज को IRCTC ने देखो अपना देश के तहत पेश किया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत आइजोल से होगी और यह टूर पैकेज हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को चलेगा. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सस्ते में और सुविधा के साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन की यात्रा करते हैं और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है.

IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम MYSTICAL MIZORAM EX AIZAWL (EGH007) है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट आइजोल-ह्मुइफांग-थेनजोल-रेइक-आइजोल की सैर करेंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा.

