New Year 2024 में IRCTC के इस टूर पैकेज से घूमिए ओडिशा, इन जगहों की करिए सैर, किराया जानिए

IRCTC टूरिस्टों के लिए नये साल पर ओडिशा का टूर पैकेज लाया है. यह टूर पैकेज 4 रात और 5 दिन का है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत फरवरी 2024 में होगी. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट सस्ते में ओडिशा की विभिन्न जगहों की सैर करेंगे. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश का टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और टूरिस्ट सस्ते में भी यात्रा करते हैं. IRCTC के इन टूर पैकेजों में टूरिस्टों के खाने और रहने की व्यवस्था फ्री में होती है. अब IRCTC ने नए साल के लिए ओडिशा का सस्ता टूर पैकेज पेश किया है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में जानते हैं.

IRCTC का ओडिशा टूर पैकेज 5 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत 6 फरवरी 2024 को होगी. इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को भुवनेश्वर, चिल्का झील, कोणार्क और पुरी की सैर कराई जाएगी. हम जानते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनिस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और पुरी पवित्र जगह है जहां भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और यहां के समुद्री तट टूरिस्टों को आकर्षित करता है. ये सारी जगहों को घूमने के लिए देश के कोने-कोने से टूरिस्ट आते हैं, अगर आप इन जगहों की सैर की इच्छा रखते हैं तो आईआरसीटीसी का यह टूर पैकेज आपके लिए बेस्ट है. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज का नाम THE GOLDEN TRIANGLE OF ODISHA EX CHENNAI (SMA40) है. इस टूर पैकेज की शुरुआत चेन्नई से होगी.

Explore ancient and sacred sites on the The Golden Triangle Of #Odisha Ex #Chennai (SMA40) tour commencing on 06.02.2024.

Book now on https://t.co/cxTzwmCRKX

