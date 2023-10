IRCTC के इस टूर पैकेज से घूमिए सिक्किम, गंगटोक और दार्जिलिंग

IRCTC टूरिस्टों के लिए समय-समय पर विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं. IRCTC के टूर पैकेजों से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है. इन टूर पैकेजों में टूरिस्ट हवाई जहाज या फिर ट्रेन से सफर करते हैं. कई टूर पैकेजों में टूरिस्टों को ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाती है. IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्टों को रहने और खाने की सुविधा फ्री में मिलती है. अब IRCTC टूरिस्टों के लिए सिक्किम, गंगटोक, दार्जिलिंग और कलिपोंग का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज के जरिए आप सस्ते में इन जगहों की सैर कर सकते हैं और इन स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से निहार सकते हैं. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का सिक्किम, गंगटोक, दार्जिलिंग और कलिपोंग टूर पैकेज 6 रात व 7 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत विशाखापत्तनम से होगी. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट नॉर्थ ईस्ट की सैर कर सकते हैं. सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का प्रमुख और बेहद सुंदर स्टेट है. इस सूबे का बॉर्डर तिब्बत है जो कि इसके उत्तर में पड़ता है. सिक्किम के ईस्ट में भूटान और पश्चिम में नेपाल है. इस सूबे के दक्षइण में पश्चिम बंगाल सूबा है. IRCTC ने इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया है. IRCTC के इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com के जरिए कर सकते हैं.

Let the slow and peaceful life of Himalayan towns revitalize you on the Sikkim – Gangtok – Darjeeling – Kalimpong Dap Ex Visakhapatnam (SCBA51B) tour starting on 28.11.23 from Visakhapatnam.

