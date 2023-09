Hindi Travel

Visit These 10 Places In Dubai Miracle Garden Is The Most Popular

Dubai में घूमिए ये 10 जगहें, Miracle Garden है सबसे पॉपुलर

दुबई का मिरेकल गार्डन विश्वभर में प्रसिद्ध है. यह गार्डन संयुक्त अरब अमीरात के केंद्र में स्थित है. यह उद्यान शहर के सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इस गार्डन का नाम शामिल है.

Dubai Tourist Destinations: दुबई बेहद शानदार सिटी है. दुनियाभर से टूरिस्ट दुबई की सैर के लिए आते हैं. यहां की ऊंची-ऊंची इमारतें और शॉपिंग मॉल्स टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. दुबई दुनिया में चौथी सबसे अधिक देखी जाने वाली जगह है. किसी जमाने में यह सिटी विशाल टावर बुर्ज अल अरब के लिए चर्चा में रहता था लेकिन अब इससे भी ऊंची इमारतें जुमेराह और बुर्ज खलीफा के लिए पॉपुलर है. दुबई छुट्टियां बिताने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है. यहां टूरिस्ट खूब एन्जॉय कर सकते हैं. दुबई की नाइटलाइफ दुनियाभर में फेमस है. टूरिस्ट यहां के समुद्री तटों की सैर कर सकते हैं. इस शहर में टूरिस्टों को एंटरटेनमेंट के लिए सारी सुविधाएं हैं. आइए जानते हैं कि टूरिस्ट दुबई में किन 10 जगहों की सैर कर सकते हैं.

Trending Now

घूमिए दुबई की ये 10 जगहें (List of Top 10 Places to Visit in Dubai )

You may like to read

दुबई मिरेकल गार्डन (Dubai Miracle Garden)

बस्ताकिया (Bastakiya)

डेरा सूक (Deira Souk)

दुबई एक्वेरियम (Dubai Aquarium)

ग्लोबल विलेज (Global Village)

दुबई डेजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व (Dubai Desert Conservation Reserve)

अलसरकल कला जिला (Alserkal Art District)

दुबई ओपेरा (Dubai Opera)

बर दुबई ग्रैंड मस्जिद (Bur Dubai Grand Mosque )

दुबई संग्रहालय (Dubai Museum)

क्यों खास है मिरेकल गार्डन?

दुबई का मिरेकल गार्डन विश्वभर में प्रसिद्ध है. यह गार्डन संयुक्त अरब अमीरात के केंद्र में स्थित है. यह उद्यान शहर के सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इस गार्डन का नाम शामिल है. यह गार्डन 72,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है. टूरिस्ट इस गार्डन में 45 लाख से अधिक खिले हुए फूलों को देख सकते हैं. इस गार्डन की सैर करना टूरिस्टों को अलग ही रोमांचित करने वाला अनुभव देता है. यह गार्डन टूरिस्टों के लिए अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक खुलता है. मई से लेकर सितंबर तक गर्मी ज्यादा रहने के कारण गार्डन बंद कर दिया जाता है. टूरिस्ट दुबई में बुर्ज खलीफा इमारत भी देख सकते हैं. बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतनी अधिक हैं कि टूरिस्ट इसे नब्बे किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Travel की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES