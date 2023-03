Hindi Travel

होली के बाद घूमिये ये 3 जगहें, अभी से बना लीजिए प्लान, टूरिस्टों के बीच हैं लोकप्रिय

होली के बाद घूमिये ये 3 जगहें, अभी से बना लीजिए प्लान, टूरिस्टों के बीच हैं लोकप्रिय

चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी घुमक्कड़ी कभी खत्म नहीं होती है. इंसान हर मौसम में घूमता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि होली के बाद आप किन तीन खूबसूरत जगहों की सैर की योजना बना सकते हैं.

Visit These Three Places after Holi: होली आने वाली है. इस बार रंगों का यह त्योहार 8 मार्च को है. होली के बाद आप भारत के तीन खूबसूरत जगहों की सैर कर सकते हैं. ये ऐसी जगहें हैं, जहां देश और विदेशों से सैलानी आते हैं. वैसे भी होली का त्योहार मनाने के बाद जो वीकएंड आएगा उसमें आप घूमने की योजना बना सकते हैं. उसके लिए अभी से टिकट और रहने की व्यवस्था कर सकते हैं. होली के बाद आप लेह-लद्दाख, मध्य प्रदेश में स्थित पंचमढ़ी और अंडमान-निकोबार घूमने जा सकते हैं. यकीन मानिये ये तीनों ही जगहें आपके मन को मोह लेंगी और आपको भीतर से ऊर्जा से भर देंगी.

होली के बाद घूमिये ये 3 जगहें

होली के बाद आप लेह और लद्दाख की सैर की योजना बना सकते हैं. चाहे तो योजना अभी से बना सकते हैं और होली के बाद लेह और लद्दाख घूमने के लिए जा सकते हैं. यकीन मानिये यहां की सैर आपके दिल को खुश कर देगी. बड़ी तादाद में देशी और विदेशी सैलानी लेह और लद्दाख घूमने के लिए आते हैं. यहां आप बर्फ से ढके पहाड़, मशहूर मठ और खूबसूरत नजारे देख सकते हैं. लेह और लद्दाख में टूरिस्ट पैंगोंग झील, मैग्नेटिक हिल, त्सो मोरीरी झील और लेह पैलेस की सैर कर सकते हैं.

इसी तरह से टूरिस्ट मार्च के महीने में होली के बाद अंडाबार-निकोबार का टूर बना सकते हैं. यहां आप खूबसूरत समुद्री तट घूम सकते हैं और समुद्र किनारे वक्त बिता सकते हैं. यहां सैलानी कई द्वीप घूम सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं. वैसे भी जो टूरिस्ट मालदीव नहीं घूम सकते हैं वो अंडमान और निकोबार जरूर घूम लें क्योंकि यहां आपको एकदम मालदीव की तरह आनंद आएगा. अंडमान और निकोबार में टूरिस्ट राधा नगर बीच, हैवलॉक द्वीप और रॉस आइलैंड जा सकते हैं. इसी तरह से टूरिस्ट मध्य प्रदेश में स्थित पचमढ़ी की सैर कर सकते हैं. यहां खूबसूरत झील, झरने, गुफा और हरियाली देख सकते हैं. टूरिस्ट यहां बी फाल, अप्सरा विहार, पांडव गुफा, जमुना जल प्रपात और सनसेट पॉइंट जा सकते हैं. पचमढ़ी बेहद सुंदर जगह है हर किसी को एक बार यहां जरूर जाना चाहिए.