Hindi Travel

घूमिये हिमाचल की ये 3 जगहें, अभी से बना लीजिए प्लान, दिल्ली-एनसीआर से हैं नजदीक

घूमिये हिमाचल की ये 3 जगहें, अभी से बना लीजिए प्लान, दिल्ली-एनसीआर से हैं नजदीक

टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में नदी, पहाड़, झरने और वादियां देख सकते हैं. यहां ट्रैकिंग और कैंपिंग कर सकते हैं.

Best Places To Visit In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश की सैर के लिए हर साल देश और विदेश से लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं. गर्मियों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस ठंडे प्रदेश का रुख करते हैं. हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट कई हिल स्टेशनों की सैर कर सकते हैं. वैसे भी हिमाचल प्रदेश दिल्ली-एनसीआर से नजदीक है. इस कारण यहां गर्मियों में और भी ज्यादा सैलानी जाते हैं. अगर हिल स्टेशनों की बात करें, तो हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशन में गर्मियों के मौसम में टूरिस्टों की सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है.

टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में नदी, पहाड़, झरने और वादियां देख सकते हैं. यहां ट्रैकिंग और कैंपिंग कर सकते हैं. इसके साथ ही टूरिस्ट इस सूबे के हिल स्टेशनों में एडवेंचर्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं. हिमाचल की नैसृगिक सुंदरता टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करती है. वैसे तो हिमाचल में आपने कई जगहों की सैर करी होगी. हम आपको यहां की तीन जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां आपको जरूर घूमना चाहिए.

घूमिये हिमाचल प्रदेश की ये 3 जगहें

टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में कोटखाई की सैर कर सकते हैं. यह बेहद सुंदर जगह है. इस गांव की सुंदरता टूरिस्टों का मन मोह लेती है. यह गांव शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है. यह जगह गिरी नदी के तट पर बसी है. यहां एक लकड़ी का महल है जो टूरिस्टों के बीच काफी पॉपुलर है. महल पर मौजूद नक्काशी टूरिस्टों को काफी आकर्षित करती है. महल के करीब सेब के बागानों में भी टूरिस्ट घूम सकते हैं.

टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में जुब्बल पैलेस जा सकते हैं. इस महल का निर्माण देवदार के पेड़ों से किया गया है. इसकी वास्तुकला टूरिस्टों को अट्रैक्ट करती है. अब यह महल होटल में तब्दील हो चुका है. आप यहां लग्जरियस कमरे बुक कर सकते हैं. इसी तरह से टूरिस्ट हिमाचल में चंद्रा नाहन लेक की सैर कर सकते हैं. यह झील समुद्र तल से करीब 4 हजार से भी अधिक मीटर की ऊंचाई पर है. झील के चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं. आप यहां बोटिंग कर सकते हैं.