IRCTC: 7 हजार रुपये में करिये तिरुपति बालाजी के दर्शन, मंदिर को लेकर जानिये ये 10 बातें

IRCTC Tirupati Balaji Tour Package: आईआरसीटीसी के टूर पैकेज के जरिए श्रद्धालु सस्ते में तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं. यह टूर पैकेज तीन रात और चार दिन का है. इस टूर पैकेज का नाम तिरुपति बालाजी दर्शन एक्स मुंबई है. इस टूर पैकेज की फ्रीक्वेंसी अगले महीने यानी मई तक डेली है. अप्रैल से शुरू हुआ यह टूर पैकेज 31 मई तक डेली यात्रियों को मुंबई से तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए लेकर जाएगा. इस टूर पैकेज की यात्रा ट्रेन के जरिए होगी.

ट्रेन मुंबई, पुणे और सोलापुर से हर रोज श्रद्धालुओं को तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए लेकर जाएगी.इस टूर पैकेज के तहत श्रद्धालु हर रोज मुंबई से ट्रेन नंबर 12163 में सफर करेंगे. यह ट्रेन हर रोज शाम 6.45 बजे मुंबई रेलवे स्टेशन से रवाना होगी.

IRCTC के इस टूर पैकेज में यात्री स्टैंडर्ड और कंफर्ट क्लास में यात्रा करेंगे. नॉन एसी स्लिपर में सिंगल यात्रा करने पर यात्रियों को 9050 रुपये का किराया देना होगा. वहीं दो लोगों के साथ सफर पर 7390 रुपये और तीन लोगों के साथ सफर पर 7290 रुपये का किराया देना होगा. कंफर्ट क्लास में किराया थोड़ी ज्यादा है और सिंगल यात्रा पर आपको 12100 रुपये का किराया देना होगा और तीन लोगों के साथ यात्रा पर प्रति व्यक्ति 10300 रुपये का किराया देना होगा. बच्चों के साथ बेड के लिए अलग से 6500 रुपये देने होंगे. बिना बेड के 5 से 11 साल के बच्चों के लिए 6250 रुपये का अतिरिक्त किराया देना होगा. इस टूर पैकेज की बुकिंग आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं.