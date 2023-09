IRCTC के इस टूर पैकेज से हर शुक्रवार करिए वैष्णो देवी के दर्शन, जानिए डिटेल

IRCTC Vaishno Devi Tour Package: IRCTC माता वैष्णो देवी के दर्शन का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज में यात्री हर शुक्रवार को मां वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे. यह टूर पैकेज 6 दिन का है. वैष्णो देवी भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है. हर साल लाखों श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं. ऐसे में IRCTC का यह सस्ता टूर पैकेज आपके लिए फायदेमंद होगा. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट ट्रेन से यात्रा करेंगे. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम MATA VAISHNO DEVI PACKAGE EX MUMBAI (WMR172) है. इस टूर पैकेज की शुरुआत मुंबई से होगी. इस टूर पैकेज में मुंबई, कटरा, वैष्णोदेवी, पटनीटॉप और मुंबई डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. यह टूर पैकेज यात्रियों के लिए हर शुक्रवार को चलेगा. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट 3एसी में सफर करेंगे. यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज की बुकिंग के लिए आपको आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करनी होगी. 8287931660 नंबर पर कॉल और एसएमएस के जरिए भी आप इस टूर पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं.