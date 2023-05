इस टूर पैकेज से हर सोमवार घूमिये वाराणसी, काशी विश्वनाथ- काल भैरव मंदिर के करिए दर्शन

IRCTC हर सोमवार वाराणसी की सैर करा रहा है. वाराणसी का यह टूर पैकेज 3 रात और 4 दिन का है. इस टूर पैकेज के जरिए श्रद्धालु वाराणसी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे. आईआरसीटीसी का यह टूर पैकेज ‘देखो अपना देश’ के तहत पेश किया गया है. IRCTC का यह टूर पैकेज जोधपुर-जयपुर से शुरू होगा. इस टूर पैकेज में यात्री जोधपुर और जयपुर से बोर्डिंग और डि-बोर्डिंग कर सकेंगे. आइए IRCTC के इस वाराणसी टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के इस टूर पैकेज के जरिए आप गर्मियों की छुट्टियों में वाराणसी एक्सप्लोर कर सकते हैं. यह आईआरसीटीसी का बजट टूर पैकेज है. वैसे भी वाराणसी भारत का सबसे पवित्र शहर है. यह धार्मिक नगरी है. देश और दुनिया से टूरिस्ट वाराणसी की सैर पर आते हैं. वाराणसी में टूरिस्टों के एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है. इस टूर पैकेज में यात्री ट्रेन से सफर करेंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआत हो चुकी है.