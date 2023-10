Hindi Travel

Where Can You Visit In Pithoragarh Know 5 Places Pm Modi Visit

Pithoragarh में कहां घूम सकते हैं? 5 जगहें जानिए, PM MODI भी दौरे पर...

पिथौरागढ़ कुमाऊं की शान है. यह जिला संस्कृति, इतिहास और पर्यटन के लिहाज से बेहद समृद्ध है. 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ सीट बेहद महत्वपूर्ण है.

Pithoragarh Uttarakhand: उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला बेहद सुंदर है. यह जगह प्रकृति की गोद में बसी है. टूरिज्म के लिहाज से पिथौरागढ़ (Pithoragarh Uttarakhand) समृद्ध है और देश-विदेश से टूरिस्ट यहां घूमने के लिए आते हैं. सबसे खास है कि पिथौरागढ़ के आसपास कई ऐसे पॉपुलर हिल स्टेशन (Popular hill station uttarakhand) हैं, जहां टूरिस्ट ट्रैकिंग-कैंपिंग और छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं. कुमाऊं में स्थित पिथौरागढ़ की वादियां, यहां के ऐतिहासिक किले, खूबसूरत जगहें टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी आज पिथौरागढ़ (Modi in Pithoragarh) के दौरे पर हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि टूरिस्ट पिथौरागढ़ (Best Tourist Places in Uttarakhand) में कहां-कहां घूम सकते हैं.

पिथौरागढ़ में घूमिए ये 5 जगहें

मुनस्यारी चौकोरी पिथौरागढ़ किला गंगोलीहाट बेरीनाग

कुमाऊं की शान है पिथौरागढ़ एक बार घूमिए तो सही

पिथौरागढ़ कुमाऊं की शान है. यह जिला संस्कृति, इतिहास और पर्यटन के लिहाज से बेहद समृद्ध है. 2024 के लोकसभा चुनाव (loksabha election date 2024) के मद्देनजर भी अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ सीट बेहद महत्वपूर्ण है. टूरिस्ट पिथौरागढ़ जिले में कई खूबसूरत जगहों की सैर कर सकते हैं. टूरिस्ट यहां चौकोरी (Chaukori Pithoragarh) घूम सकते हैं. यह हिल स्टेशन समुद्र तल से करीब 2010 मीटर की ऊंचाई पर है. सैलानी यहां से नंदा देवी, नंदा कोट और पंचाचूली की पहाड़ियों को निहार सकते हैं. ये हिमशिखर श्रृंखलाएं बेहद खूबसूरत हैं.

यहां पांच शिखर है जिसकी वजह से इन पहाड़ियों को पंचाचूली कहा जाता है. चौकोरी के करीब टूरिस्ट बेरीनाग (berinag uttarakhand) की सैर कर सकते हैं. यह छोटा-सा पहाड़ी गांव है. इस छोटे से गांव की दूरी चौकोरी से महज 10 किमी है. बेरीनाग कभी चाय के बागानों के लिए फेमस था. यहां कई प्रसिद्ध नाग मंदिर हैं. पहले इस जगह का नाम बेणीनाग था जो बाद में बेरीनाग हो गया. टूरिस्ट पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट (Gangolihat Uttarakhand ) की सैर कर सकते हैं. पिथौरागढ़ जिले की यह जगह हाट कालिका मंदिर के लिए प्रसिद्ध है. यहां मां काली का बेहद प्राचीन मंदिर है. इस सिद्धपीठ की स्थापना आदिगुरू शंकराचार्य ने की थी. हाट कालिका देवी रणभूमि में गए जवानों की रक्षक मानी जाती है. टूरिस्ट पिथौरागढ़ जिला का सुंदर हिल स्टेशन मुनस्यारी घूम सकते हैं. मुनस्यारी में टूरिस्ट खलिया टॉप ट्रैक जा सकते हैं. यह ट्रैक मुनस्यारी से लगभग 12 किमी दूर है. यह जगह बर्फ से ढकी अल्पाइन घास का मैदान है.इस ट्रैक से आप सूर्यास्त की खूबसूरती को देख सकते हैं. डूबते सूरज के रंगों को इस ट्रैक की चोटी से निहारने का अनुभव ही कुछ और है. खलिया टॉप समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है.

