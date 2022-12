जनवरी 2023 में कहां घूमें? कंफ्यूजन है तो यहां जानिये बेस्ट डेस्टिनेशंस, विदेशों से भी आते हैं टूरिस्ट

Places To Visit In India In january 2023: नया साल आने वाला है. महीने भर बाद साल 2023 आ जाएगा. ऐसे में अभी से पर्यटन प्रेमियों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि साल 2023 (New Year Tourist destinations) के जनवरी महीने में वो कहां घूमने जा सकते हैं. किन जगहों पर अपनी सर्दियों की छुट्टियां बिता सकते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां सैलानी गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसम में घुमक्कड़ी का लुत्फ उठा सकते हैं और प्रकृति को करीब से देख सकते हैं. खास बात है कि इन जगहों पर नये साल पर सैलानी बर्फबारी का भी आनंद ले सकते हैं. ये जगहें इतनी प्रसिद्ध हैं कि यहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं.

1-नैनीताल, उत्तराखंड (Nainital, Uttarakhand)

नैनीताल झीलों का शहर है. आप जनवरी 2023 में परिवार और दोस्तों के साथ नैनीताल की सैर पर जा सकते हैं. इस वक्त आप यहां बर्फबारी भी देख सकते हैं. खास बात है कि नैनीताल में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं और यहां घूमने के लिए बहुत-सी जगहें हैं. चाहे सर्दी हो या गर्मी यह हिल स्टेशन सैलानियों के बीच हर मौसम में फेमस है.

2-मनाली, हिमाचल प्रदेश (Manali, Himachal Pradesh)

हिमाचल प्रदेश सैलानियों की पसंदीदा जगह है. गर्मी हो या सर्दी हिमाचल प्रदेश हर मौसम में सैलानियों का लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है. सर्दियों में यहां सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं. अगर आप भी बर्फ गिरते हुए देखना चाहते हैं या फिर बर्फ की एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हैं, तो जनवरी 2023 में मनाली जरूर जाएं.

3-दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल (Darjeeling)

दार्जिलिंग देश के सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक है. जनवरी 2023 में आप दार्जिलिंग की सैर कर सकते हैं. पश्चिम बंगाल में स्थित इस हिल स्टेशन को देखने के लिए विदेशी सैलानी भी आते हैं. यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपका दिल जीत लेगी. यहां के चाय के बागान, प्राचीन मठ, खूबसूरत टॉय ट्रेन और प्राकृतिक नजारें पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं. आप यहां बर्फबारी का आनंद भी ले सकते हैं.