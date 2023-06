Hindi Travel

जानिए क्यों हर होटल में बिछाई जाती है सफेद चादर और दिया जाता है सफेद तौलिया?

White Bedsheets and and Towels used in Hotel Rooms: जब भी आप घर से बाहर घूमने के लिए निकले होंगे तो होटल में जरूर ठहरे होंगे. होटल में आपने एकदम सफेद चादर, सफेद तकिया और सफेद तौलिया देखा होगा. क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठा कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत के हर कोने में होटलों में सफेद ही चादर क्यों बिछाई जाती है और टूरिस्टों को सफेद ही तौलियां क्यों दिया जाता है? आप चाहे किसी बड़े होटल में चले जाइए या फिर किसी छोटे होटल में ठहर लीजिए आपको हर जगह सफेद चादर और सफेद तौलिया ही देखने को मिलेगा.

दरअसल, इसके पीछे का कारण भी बेहद दिलचस्प है. होटल के कमरों में सफेद बेडशीट बिछाने और सफेद ही तौलिया दिया जाने का मुख्य कारण है कि सफेद रंग के चादर और तौलिये को साफ करना काफी आसान रहता है. इसके साथ ही सफेद रंग से स्वच्छता के मानकों को साबित करने में आसानी होती है. सफेद चादर और सफेद तौलिये से सफाई को दिखाने में आसानी होती है. सफेद हमेशा साफ और स्वच्छ दिखता है और सफाई को बेहतर तरीके से दिखाता है. सफेद रंग में सफाई चमकती है. इसके साथ ही सफेद रंग से होटल के कमरे का लुक भी लग्जरी दिखता है.सफेद रंग से कमरों को और ज्यादा विलासिता पूर्ण और लग्जरी दिखाया जा सकता है.

इसके साथ ही होटलों में सभी कमरों की चादरों को एक-साथ ब्लीच से धोया जाता है. सभी चादरों और तौलियों को क्लोरीन में भिगोया जाता है. अगरे ये सफेद की जगह अन्य रंग की होती हैं तो जल्दी इनका रंग फेड होने लगता है. जबकि सफेद रंग की चादर और तौलिये के साथ ऐसा नहीं होता है. सफेद रंग की चादर और तौलिये पर लगा दाग भी ब्लीच की मदद से आसानी से साफ हो जाता है. ब्लीच और क्लोरीन से सफेद चादरों की रंगत बरकरार रहती है और ये स्मैल फ्री भी रहती हैं. सफेद रंग को शांति और सुकून को प्रतीक माना गया है. जब आप होटल में जाते हैं और यहां सफेद रंग की चादर और सफेद रंग के पर्दे या तकिये को देखते हैं, तो आपको चैन और सुकून की नींद आती है.सफेद कलर मन को शांत और खुश रखने में सहायक होता है. 1990 के दशक के बाद से ही होटलों के कमरों में सफेद चादर बिछाने और गेस्ट को सफेद तौलिया देने का सिलसिला शुरू हुआ. जिसका मकसद गेस्ट को कंफर्टेबल फील देना था.