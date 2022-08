Hindi Temple of The Vedic Planetarium in Hindi: क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां बन रहा है? यह मंदिर इतना भव्य और विशाल होगा कि इसे देखकर आपकी आंखें चमत्कृत हो जाएंगी. यह हिंदू मंदिर साल 2023 तक बनकर तैयार होगा और इस वक्त इसका निर्माण चल रहा है. आइये इस मंदिर के बारे में विस्तार से सबकुछ जानते हैं.

पश्चिम बंगाल के मायापुरी में बन रहा है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर

सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वैदिक तारामंडल (Vedic Planetarium in Hindi) पश्चिम बंगाल के मायापुरी में बन रहा है. यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा. इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत होगी. वैदिक तारामंडल वर्तमान में निर्माणाधीन है और अगले साल तक यह बनकर तैयार हो जाएगा. जब यह पूरी तरह से बन जाएगा तो दुनिया के सबसे विशाल और ऊंचे मंदिरों में शामिल होगा. वैदिक तारामंडल का मंदिर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन)का मुख्यालय होगा.

कोलकाता से करीब 130 किमी दूर है यह मंदिर

यह मंदिर कोलकाता से लगभग 130 किमी दूर स्थित है. जब यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी भव्यता और वास्तुकला श्रद्धालुओं को बेहद आकर्षित करेगी. यह अब तक का सबसे महंगा मंदिर भी होगा जिसे बनाने में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा. इस मंदिर की ऊंचाई 113 मीटर है. वैदिक तारामंडल मंदिर पूरा होने पर वेटिकन में सेंट पॉल कैथेड्रल और आगरा में ताजमहल से भी बड़ा होगा.

यहां एक साथ बैठ सकेंगे 10 हजार लोग

दुनिया के इस सबसे बड़े हिंदू मंदिर में एक साथ 10 हजार लोग बैठ सकेंगे. इस मंदिर की सरंचना ऐसी है कि इसमें दुनिया के सबसे बड़े गुंबद होंगे. इस मंदिर की खासियत है कि इसमें भवन का डिजाइन और निर्माण भागवत पुराण में लिखी गई बातों के अनुसार होगा.