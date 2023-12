Hindi Travel

Year Ender 2023 Know About 5 Countries Where Indian Tourists Can Visit Without Visa

Year Ender 2023: 5 देश जहां बिना वीजा घूम सकते हैं इंडियन टूरिस्ट

भारतीय टूरिस्ट मकाऊ से लेकर थाइलैंड तक कई देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं. टूरिस्ट मालदीव में भी बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं. यहां भारतीय टूरिस्ट 90 दिनों तक बिना वीजा के घूम सकते हैं.

Countries where Indians can visit without Visa: दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां भारतीय बिना वीजा के घूम सकते हैं. दिन प्रतिदिन बिना वीजा के घूमने वाले देशों की लिस्ट लंबी होती जा रही है. कई देश समझ चुके हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो टूरिस्टों की यात्रा को जितना हो सके, उनता सरल बनाना होगा, क्योंकि कई देशों की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही टिकी हुई है और टूरिज्म सेक्टर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है. बिना वीजा के घूमने से टूरिस्टों के लिए वीजा और उसकी औपचारिकताओं में लगने वाले वक्त और होनी वाले परेशानी से राहत मिलती है. वैसे तो दुनियाभर में कई ऐसे देश हैं, जहां भारतीय टूरिस्ट 90 से लेकर 180 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं, और वहां की जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. लेकिन हम यहां आपको सिर्फ 5 देशों के बारे में बता रहे हैं, जहां इंडियन टूरिस्ट बिना वीजा के घूम सकते हैं.

5 देश जहां इंडियन बिना वीजा के घूम सकते हैं

मकाऊ थाइलैंड मालदीव मॉरीशस कुक आइलैंड

भारतीय टूरिस्ट मकाऊ, थाइलैंड, मालदीव, मॉरीशस और कुक आइलैंड बिना वीजा के घूम सकते हैं और यहां रह सकते हैं. इन देशों में भारतीय टूरिस्ट 30 दिनों से लेकर 180 दिनों तक बिना वीजा के घूम सकते हैं.

टूरिस्ट मालदीव में भी बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं. यहां भारतीय टूरिस्ट 90 दिनों तक बिना वीजा के घूम सकते हैं. इसी तरह भारतीय टूरिस्ट कुक आइलैंड भी बिना वीजा के अधिकतम 31 दिनों तक सफर कर सकते हैं. मकाऊ में भारतीय टूरिस्ट बिना वीजा के 30 दिनों तक सफर कर सकते हैं. थाइलैंड में भी भारतीय टूरिस्ट बिना वीजा के घूम सकते हैं. मॉरीशस में भारतीय टूरिस्ट अधिकतम 90 दिनों तक बिना वीजा सफर कर सकते हैं. इन देशों के अलावा भी एक लंबी लिस्ट है, जहां भारतीय टूरिस्ट बिना वीजा के महीनों तक घूम सकते हैं और रह सकते हैं. अब नये साल से दक्षिण अफ्रीका भी उन देशों में शामिल हो जाएगा, जहां भारतीय टूरिस्ट बिना वीजा के घूम सकते हैं. हम जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल और भूटान पहले से ही उन देशों की लिस्ट में हैं, जहां भारतीय टूरिस्टों को घूमने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है.

