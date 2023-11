Hindi Travel

You Must See These 4 Lakes Of India Once In Your Life

जीवन में एक बार जरूर देखें भारत की ये 4 झीलें, सुंदरता ऐसी तस्वीर देखते ही दिल बोलेगा घूम आओ

रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है. यह रहस्यमय झील है जिसे “कंकालों की झील” भी कहा जाता है. यहां इंसानी हड्डियां जहां-तहां बर्फ में दबी हुई हैं. इस झील की खोज साल 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान की थी.

Very famous and beautiful lakes of India: किसी को पहाड़ देखने का शौक होता है तो किसी को झीलों को निहारने का. कई टूरिस्ट ऐसे होते हैं जिनको नदी किनारे बैठना और जंगलों में सुस्ताना पसंद होता है. कई ऐसे होते हैं जो घुमक्कड़ी सिर्फ ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए करते हैं. टूरिस्टों की अलग-अलग पसंद होती है. यहां हम आपको भारत की ऐसी प्रसिद्ध झीलों के बारे में बता रहे हैं जिनकी खूबसूरती के मुरीद होकर दुनियाभर से टूरिस्ट यहां आते हैं. ये झीलें इतनी सुंदर हैं कि इन्हें एक बार देखने के बाद टूरिस्टों को मन करता है कि यहां बार-बार जाएं. ये खूबसूरत झीलें समुद्र तल से कई हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं और कई झीलें तो सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती हैं और वहां तक टूरिस्ट पहुंच भी नहीं पाते हैं. हर टूरिस्ट प्लेस की कहानी की तरह ही इन झीलों की भी अपनी कहानियां हैं. हर किसी टूरिस्ट को अपनी जिंदगी में एक बार इन झीलों को जरूर देखना चाहिए.

Trending Now

डल झील

जम्मू-कश्मीर में स्थित डल झील किसी जन्नत से कम नहीं है. डल झील करीब 18 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है. इसकी चौड़ाई करीब 3.5 किलोमीटर है और अधिकतम गहराई 20 फीट है. इस झील को देखने और यहां बोटिंग के लिए दुनियाभर से टूरिस्ट आते हैं. सर्दियों में डल झील पूरी तरह से जम जाती है. कश्मीरी भाषा में ‘डल’ शब्द का अर्थ झील होता है. बाद में इसके साथ झील या लेक भी जोड़ दिया.डल झील को कश्मीर के मुकुट का गहना या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है.

You may like to read

रूपकुंड झील, उत्तराखंड

रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है. यह रहस्यमय झील है जिसे “कंकालों की झील” भी कहा जाता है. यहां इंसानी हड्डियां जहां-तहां बर्फ में दबी हुई हैं. इस झील की खोज साल 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान की थी. इस झील को देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी जाते हैं. यह झील बर्फ से ढ़के हिमालय में समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है.

चंद्रताल झील

चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में है. यह झील समुद्र तल से करीब 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इस झील की गिनती भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में होती है. यहां तक की अगर भारत के सबसे ऊंचाई वाली झीलों को देखा जाए तो उसमें चंद्रताल झील भी शामिल है. अपने अर्धचंद्राकार आकार की वजह से ही इस झील का नाम चंद्राकार झील पड़ा है. शांत और सुकून से भरे हुए प्राकृतिक वातावरण के बीच बसी इस झील को एक बार देखने के बाद बार-बार देखने को मन करता है.

सेला झील, अरुणाचल प्रदेश

सेला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है. यह बेहद खूबसूरत झील है. सर्दियों में यह सुंदर झील जम जाती है. यह झील 101 पवित्र बौद्ध झीलों में से एक है. इस झील की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी. एक बार इस झील को जरूर देखना चाहिए. यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपका मन मोह लेगा.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Travel की और अन्य ताजा-तरीन खबरें