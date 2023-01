प्रयागराज में माघ मेला के दूसरे स्नान पर्व पर 14.20 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी

प्रयागराज: माघ मेला के दूसरे स्नान पर्व, मकर संक्रांति पर शनिवार को शाम छह बजे तक करीब 14.20 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई. प्रयागराज मेला प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि मकर संक्रांति पर शाम छह बजे तक करीब 14.20 लाख लोगों ने गंगा और संगम में स्नान किया. गंगा और संगम के तट पर बनाए गए सभी 14 घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भोर चार बजे से ही बनी हुई है. उन्होंने बताया कि चूंकि मकर संक्रांति 15 जनवरी को भी मानाया जा रहा है, इसलिए कल दोपहर तक लोग गंगा में स्नान करेंगे.

इससे पूर्व, प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर पांच लाख से अधिक लोगों ने गंगा में स्नान किया था. माघ मेला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस वर्ष 14 घाट बनाए गए हैं जिनकी कुल लंबाई 6000 फुट से अधिक है. मेला क्षेत्र में सुगम आवागमन के लिए गंगा नदी पर पांच पांटून पुल (पीपे के पुल) बनाए गए हैं. पुलिस अधीक्षक (माघ मेला) आदित्य कुमार शुक्ला ने बताया कि माघ मेला क्षेत्र में कुल 13 थाने और 38 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं.