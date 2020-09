उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक सप्ताह पहले नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. वहीं मामले के अन्य आरोपियों में से 4 अब भी फरार हैं. इमलिया सुल्तानपुर गांव का ये मामला सोमवार को तब सामने आया जब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. 15 साल की लड़की ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने इस कृत्य का वीडियो मोबाइल पर बनाया था और धमकी दी थी कि यदि इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वे उसे जान से मार देंगे. Also Read - पड़ोसी लड़की से ये कैसा प्‍यार, मर्डर कर जलाई लाश फिर खुद ही ट्रेन से कटकर कर ली खुदकुशी

पुलिस ने कहा कि घटना 7 सितंबर को हुई थी. लड़की जब बाजार से घर लौट रही थी, तब पास के गांव के दो युवक शीबू और नाजिम उसे घसीटते हुए एक गन्ने के खेत में ले गए. वहां तीन और लोग इंतजार कर रहे थे. इन पांचों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया और सोमवार को शीबू को गिरफ्तार कर लिया गया.

सीतापुर के पुलिस अधीक्षक आर.पी. सिंह और एडिशनल एसपी (दक्षिण) राजीव दीक्षित ने एहतियात के तौर पर गांव का दौरा किया। घटना के कारण उपजे तनाव के चलते गांव में पुलिस बल भी तैनात किया गया है. एसपी ने कहा, "हम बाकी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कड़ी सजा मिले. लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है."