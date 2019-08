शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मंगलवार को लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए. अनियंत्रित हुए ट्रक ने टेंपो को पीछे से टक्कर मार दी. उसी वक्त पास से गुजर रही पिकअप वैन भी दुर्घटना की चपेट में आकर पलट गई. हादसे में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

शाहजहांपुर के अतरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि सीतापुर की ओर से पान मसाला लेकर आ रहा ट्रक रोजा थाना क्षेत्र में जमुका तिराहे के पास अचानक अनियंत्रित हो गया. उन्होंने कहा, “ट्रक ने आगे चल रहे टेंपो को पीछे से टक्कर मार दी. उसी वक्त पास से गुजर रही पिकअप वैन भी दुर्घटना की चपेट में आकर पलट गई.” त्रिपाठी ने कहा, “दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए हैं.”

हादसे के बाद हाईवे पर लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉ. एस चिनप्पा ने पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया. दोनों अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां हादसे में घायल हुए टेंपो चालक अनीस से पूछताछ की गई.

Shahjahanpur District Administration: 16 people killed, 5 injured after a truck overturns on two tempos in Shahjahanpur https://t.co/7CyBNsMdzl

— ANI UP (@ANINewsUP) August 27, 2019