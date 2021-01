Uttar Pradesh Accident: गाजियाबाद के मुरादनगर में रविवार दोपहर को उखलारसी श्मशान घाट की छत भरभराकर गिर गई, जिसमें दबकर अबतक 18 लोगों की मौत की सूचना है. वहीं हादसे में दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. अभी तक मलबे में कई लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पायी है. वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेत हुए कहा, “मैंने जिला अधिकारियों को राहत अभियान चलाने और घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. घटना से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी. Also Read - New Corona Starin in UP: यूपी में न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए दो और मरीज, 24 घंटे में कोविड से 13 मौतें

जिला प्रशासन ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है Also Read - स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर पलटवार, बोलीं- अमेठी से गांधी परिवार की विदाई हो चुकी है, 2024 में रायबरेली से भी विदाई हो जाएगी

जिला प्रशासन ने अभी तक तीन लोगों के मरने की पुष्टि की गई है, जिसके अनुसार मृतकों के नाम योगेंद्र, बंटी और ओंकार बताया जा रहा है. ये लोग संगम विहार, मुरादनगर के रहने वाले थे. इस हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने श्मशान गए थे. Also Read - गरीब परिवारों की मदद के लिए योगी सरकार की अनोखी पहल, 1040 लोगों दिया जाएगा फ्लैट

UP CM Yogi Adityanath takes cognizance of roof collapse incident in Muradnagar, Ghaziabad district.

“I’ve instructed district officials to conduct relief operations & submit a report of incident. All possible help will be provided to those affected by the incident,” he said. pic.twitter.com/3Kt6ECqIz7

— ANI UP (@ANINewsUP) January 3, 2021