लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते शुक्रवार को दो अलग-अलग घटनाओं में दो दर्जन से भी अधिक लोग मारे गए हैं. घर गिरने और पेड़ टूटने के चलते यह मौतें हुई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आपात बैठक कर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 24 घंटे के भीतर बारिश से संबंधित घटनाओं में मारे गए लोगों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करें. उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का भी निर्देश दिया है.

